Belarus 'S-400' savunma sistemi ve 'İskender' füze sistemini devreye soktu

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, S-400 ve İskender sistemlerini devreye soktuklarını söyledi.

Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Putin ile görüşmenin "yapıcı" ve "verimli" geçtiğini belirten Lukaşenko, "Ülkelerimizin güvenliğini sağlam şekilde sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam etme, askeri birliklerin hazırlığına ve savaş kabiliyetinin arttırılmasına öncelik verme ve tatbikatları sürekli düzenleme konusunda anlaştık." dedi.

Lukaşenko, iki ülkenin ortak askeri planlama yaptığını bildirerek, "Rusya ve Belarus’un kurduğu bölgesel birlik grubu çalışmalarına devam ediyor ve iki ülkenin askeri birliklerinin koordine edilmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor." diye konuştu.

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Ayrıca, Lukaşenko, Belarus ile Rusya’nın "özel mühimmat taşıyan" uçakların mürettebatını ortaklaşa eğitmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Rusya’nın S-400 hava savunma sistemleri ile "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini daha önce Belarus’a sevk ettiğine dikkati çeken Lukaşenko, "S-400 sistemlerini ve en önemlisi İskender sistemini bugün devreye soktuk." ifadelerini kullandı.

Rusya, Belaruslu pilotların eğitimine sıcak bakıyor

Putin de Rusya ve Belarus’un güvenliğine yönelik ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "İki ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri birlikte almaya, birliklerin eğitimine öncelik vermeye, muharebe hazırlıklarını artırmaya ve düzenli ortak tatbikatlar düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Lukaşenko’nun, Belaruslu pilotların eğitimi konusunda Rusya ile işbirliğini sürdürme teklifine sıcak baktıklarına işaret eden Putin, "Belarus Cumhurbaşkanının, özel savaş başlıklarının olası kullanımı için yeniden donatılan Belarus savaş uçaklarındaki mürettebatın eğitimi için sunduğu önerilerin uygulanmasına devam etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Benzer bir işbirliğini ABD’nin de yürüttüğüne dikkati çeken Putin, "Bu tür bir işbirliği bizim icadımız değil. ABD de NATO kapsamında bu tür faaliyetler on yıllardır sürdürülüyor." diye konuştu.

Putin, iki ülkenin savunma sanayinde yeni ürünlerin üretiminde de ortak çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Rusya ve Belarus’un yaptırımlara karşı da birlikte mücadele verdiklerini anlatan Putin, "Dost olmayan ülkelerin yaptırım baskılarına ve Rusya ile Belarus’u küresel pazarlarda tecrit etme girişimlerine birlikte direniyoruz. Bunu da oldukça güvenilir ve etkili bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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