​Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikatların temel amacının, ''Rusya ile Çin arasındaki deniz işbirliğini güçlendirmek ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamak'' olduğu aktarıldı.

Rusya, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri Moskova, Pekin ile siyasi, güvenlik ve ekonomik bağlarını artırmaya çalışıyor ve Çin lideri Xi Jinping'i Batı karşıtı bir ittifakta kilit bir müttefik olarak görüyor.

İki ülke, Moskova'nın Şubat ayında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara işgalini başlatmasından sadece birkaç gün önce stratejik ortaklık imzaladı.

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