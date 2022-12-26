Belarus'tan dikkat çeken açıklama: İskender füzeleri kullanıma hazır

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Belarus'a konuşlandırdığı İskender taktik füze sistemleri ve S-400 hava savunma sistemlerinin amaçlanan görevleri yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakanlığın İdeoloji Ana Müdürlüğü Başkanı Leonid Kasinsky, "Askerlerimiz, mürettebatımız, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak muharebe eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamladı." dedi.

"İskender ve S-400 sistemleri tam olarak hazır"

Kasinsky, "Bu tür silahlar (İskender ve S-400 sistemleri) günümüzde muharebe görevinde ve amaçlarına uygun görevleri yerine getirmek için tam olarak hazırlandı." diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre, aynı yetkili, ayrıca ülkesinin askeri uçaklarının "özel havacılık mühimmatı" taşıyacak şekilde dönüştürüldüğünü de sözlerine ekledi.

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