Dünya Belarustan dikkat çeken açıklama İskender füzeleri kullanıma hazır
AVRUPA

Belarus'tan dikkat çeken açıklama: İskender füzeleri kullanıma hazır

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen hafta Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası, "S-400 sistemlerini ve en önemlisi İskender sistemini devreye soktuk." dedi

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Haber Merkezi Diğer
Belarustan dikkat çeken açıklama: İskender füzeleri kullanıma hazır
Foto/Arşiv

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Belarus'a konuşlandırdığı İskender taktik füze sistemleri ve S-400 hava savunma sistemlerinin amaçlanan görevleri yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakanlığın İdeoloji Ana Müdürlüğü Başkanı Leonid Kasinsky, "Askerlerimiz, mürettebatımız, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak muharebe eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamladı." dedi.

"İskender ve S-400 sistemleri tam olarak hazır"

Kasinsky, "Bu tür silahlar (İskender ve S-400 sistemleri) günümüzde muharebe görevinde ve amaçlarına uygun görevleri yerine getirmek için tam olarak hazırlandı." diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre, aynı yetkili, ayrıca ülkesinin askeri uçaklarının "özel havacılık mühimmatı" taşıyacak şekilde dönüştürüldüğünü de sözlerine ekledi.

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Savaşın ilk günlerinden itibaren Kievi hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.
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Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukraynadan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskinin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukraynanın savaş kayıplarını açıkladı.
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Mykhailo Podolyaka göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı.
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Ukrayna lideri Zelenskinin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.
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Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.
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Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.
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Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı
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