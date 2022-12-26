Rusya: Nükleer silahlarımız savaşı engelliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dahil olan tüm taraflarla müzakerelere açık olduklarını söyledi.

Ancak Putin, Kiev yönetimi ve Batılı destekçilerinin görüşmeleri reddettiklerini söyledi.

Bir açıklama da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.

"Batı, tam teşekküllü savaş başlatmaya hazır değil" yorumu

Medvedev, Rusya'nın nükleer cephaneliği ve Moskova'nın onun kullanımına ilişkin koyduğu kuralların, Batı'nın kendilerine karşı savaş başlatmasını engellediğini söyledi.

Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede Medvedev, "Batı, nükleer savaş da dahil olmak üzere bize karşı tam teşekküllü bir savaş başlatmaya hazır mı?" diye sordu.

"Rusya'nın nükleer silahları, düşmanlarımızı durduruyor"

Aynı Rus yetkili, "Bugün düşmanlarımızı durduran tek şey, Rusya'ya nükleer caydırıcılıkla ilgili devlet politikasının temellerinin rehberlik edeceği anlayışıdır. Gerçek bir tehdit ortaya çıkması durumunda, onlara karşı harekete geçecektir." diye ekledi.

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Moskova'nın nükleer savaş başlığı sayısı

Putin ve diğer üst düzey yetkililer, Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili politikasının, toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olması durumunda bunların kullanılabileceğini gerektirdiğini sık sık dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya, 6 bine yakın savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer silah stoğuna sahip konumundaki ülke olarak biliniyor.

Medvedev: Batı denge kuruyor

Bu ayın başlarında Putin, nükleer savaş riskinin arttığını söyledi, ancak Rusya'nın "delirmediğini" ve kendi nükleer cephaneliğini tamamen savunma amaçlı bir caydırıcı olarak gördüğünü vurguladı.

Medvedev, "Batı dünyası, Rusya'yı olabildiğince küçük düşürme, gücendirme, parçalama ve yok etme arzusu ile nükleer kıyametten kaçınma arzusu arasında denge kuruyor." dedi.

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"Dünya, nükleer felaketin eşiğinde sallanmaya devam eder"

Ülkesinin güvenlik garantilerini hatırlatan Dmitriy Medvedev, bunları elde edememeleri durumuna ilişkin, "Dünya, Üçüncü Dünya Savaşı'nın ve nükleer felaketin eşiğinde sallanmaya devam eder. Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

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