Dünya Belçikada sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 27ye çıktı Bir günlük milli yas ilan edildi
AVRUPA

Belçika'da sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı: Bir günlük milli yas ilan edildi

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Hükümet, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan etti.

Haber Merkezi AA
Belçikada sel felaketi kaç kişi öldü - Belçikada milli yas ilan edildi
Avrupa’yı etkisini altına alan şiddetli yağışın yol açtığı seller, hayatı durma noktasına getirdi.

Belçika hükümetinin, sellerde yaşamını yitirenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

21 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.

Yerel basında, ölü sayısının 27'ye çıktığı belirtildi.

Avrupa felaketi yaşıyor
DÜNYA
Avrupa felaketi yaşıyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise durumu, "ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket olabilecek sel baskınları" şeklinde tanımlarken resmi ölü sayısını 20, kayıp sayısını ise 19 olarak açıkladı.

Şiddetli yağışların son adresi Bosna Hersek oldu: Sel afeti sonrası OHAL hazırlığı yapılıyor
DÜNYA
Şiddetli yağışların son adresi Bosna Hersek oldu: Sel afeti sonrası OHAL hazırlığı yapılıyor

Son durum

Ülkenin selden etkilenen doğu bölgesinin büyük bölümünde yağışlar dün itibarıyla durdu.

Belli akarsular için sel ve taşkın riskleri sürerken belediyeler suyun çekildiği yerlerde ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.

Sellerden etkilenen 120 civarı belediye, evlerinde izole edilmiş birçok kişiye ulaşmakta hala zorluk çekiyor.

Almanya’daki sel felaketi: Ölü sayısı 133'e yükseldi
DÜNYA
Almanya’daki sel felaketi: Ölü sayısı 133'e yükseldi

Otoyolların çoğu trafiğe açılamadı, demir yollarının ise 30 Ağustos'a kadar kademeli olarak hizmete girmesi bekleniyor.

İçme sularının kullanılabilirliği hala birçok bölgede sorun olmaya devam ederken vinç ve kamyonlar kentleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.

Abone Ol Google News
Mağazalar namaz vakitlerinde açık olacak

Mağazalar namaz
vakitlerinde açık olacak

Suudi Arabistan'da 40 yıllık yasak sona erdi.
En çok kullanılan soyad belli oldu

En çok kullanılan soyad belli oldu

​İşte Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlar.
Erdoğan gençlerle buluştu

Erdoğan gençlerle buluştu

Erzurumlu gençler söyledi Cumhurbaşkanı dinledi.
Hedef en az 1 doz aşı

Hedef en az 1 doz aşı

​Bakan Koca vakaları aşı çağrısı yaparak açıkladı.
Öldüren sıcaklık

Öldüren sıcaklık

Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle 808 kişi öldü.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

9,5 milyar liralık pek çok proje hizmete sunulacak.

​Orman yangınlarına karşı yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.