​Avrupa felaketi yaşıyor

Avrupa’nın kuzeybatı bölgesi, çarşamba gününden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle görülmemiş bir felaketle karşı kaşıya. Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’nın bazı bölümlerinde etkili olan sağanak yağış onlarca can kaybı ve ciddi hasara neden oldu. Almanya’da şiddetli yağmurun neden olduğu sel dolayısıyla 6 bina çöktü. Bölgedeki sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 106 olarak belirlendi ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 22 can kaybının kaydedildiği Belçika’da da sel felaketiyle mücadele edilmeye çalışılıyor. Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi ise bin 300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Felakette arama kurtarma çalışmalarına zor şartlarda devam ediliyor.

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NORMALİN 20 KATI YAĞMUR

Almanya’da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya yükseldi. Resmi açıklamalara göre, Rheinland-Pfalz’da en az 60, Kuzey Ren-Vestfalya’da ise en az 43 kişi yaşamını yitirdi. Belçika’da da ölü sayısı 22’ye yükseldi. Liege kentinde kayıp olan 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Felakete, bölgeye normalin 20 katı daha fazla yağmur yağmasının neden olduğu belirtiliyor. Almanya’daki ölü sayısının, felaket bölgesinin doğal konumu nedeniyle daha yüksek olduğuna işaret ediliyor. Bölgedeki köyler ve kasabalar, dik yamaçların eteğindeki tepelerin arasına kurulduğu için, su baskını daha fazla hissedildi.

BİN 300 KİŞİ KAYIP

Kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin çok farklı sayıların bulunduğunu vurgulayan Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, sayıları doğrulayamadıklarını belirtti. Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi. Bölgede, selden etkilenen Türklerin de olduğu açıklandı. 5 yıldır Sinzig şehrinde yaşayan Ali Sarısu, “Suyun çekilmesinden sonra ortalık savaş alanına dönmüştü” sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı. Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi bin 300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarılıyor. Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi.

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ASKERİ ACİL DURUM ALARMI

Almanya’nın Bonn kenti yakınlarındaki Rheinbach kasabasının bir kısmı, bir barajın yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Tedbir amaçlı tahliye için Alman ordusuna ait kamyonlar kullanıldı. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, sel felaketi nedeniyle “askeri acil durum alarmı” uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi. Kasaba sakinleri, akraba ve tanıdıklarının yanına ya da belediye binasına yerleştirildi. 850 asker ve 2 bin 500 arama kurtarma görevlisi Almanya’da çalışmalar için polise yardım ediyor.

BELÇİKA VAHİM HALDE

Sağanak yağış yüzünden Belçika’da arama kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor. Liege Belediyesi yetkilileri, Maas nehrinde yüksek su seviyesi nedeniyle bölgede durumun hâlâ kritik olduğunu söyledi. Liege ve Namur kentlerinde ise alçak bölgelerdeki kent sakinlerine, evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı. Maas Mechelen kentinde 3 köy, su baskını tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

RUTTE: DURUM FECİ

Hollanda’da yağışlar nedeniyle Maas nehri en yüksek su seviyesine ulaştı. Ölçümlere göre nehirden saniyede 3,1 milyon litreden fazla su akıyor. Bu nedenle Maastricht kentindeki iki mahallede yaşayan yaklaşık 10 bin kişiye, olası baskın nedeniyle evlerini boşaltma çağrısı yapıldı. Hollanda’nın Venlo kentindeki VieCuri Hastanesi de, hastaları tahliye ederek, olası su baskınları için kurtarma çalışmalarına hazırlık yapıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Durumun feci olduğu çok açık” ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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ELEKTRİK VERİLEMİYOR