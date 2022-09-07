Belçika'da Yeni Flaman İttifakı lideri Bart De Wever: İflas ettik Yunanistan'a döndük

Muhalefetteki aşırı sağcı siyasetçi De Wever, Belçika'nın VRT televizyon kanalında katıldığı programda, ülkenin ekonomik durumu ve yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu ülke iflas etti. Borçlara, kamu harcamalarına ve bütçe açığına bakın. Yeni Yunanistan olduk." diyen De Wever, Belçika'nın ekonomik olarak Güney Avrupa ülkelerinden daha kötü duruma geldiğini belirtti.

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Sorumlu Putin değil

Yaşan krizin sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmadığına işaret eden De Wever, sorumlunun kendi enerji üretimine son veren Avrupa politikaları olduğunu söyledi.

De Wever, ABD'de halkın Avrupa'daki kadar kötü durumda olmadığına dikkati çekerek, ABD'nin günümüzde petrol ve gaz ihraç ettiğini anımsattı.

Bütün firmaların üretim için ABD ve Çin'e gitmesi halinde iklim standart ve kriterlerinin bir önemi olmayacağını vurgulayan De Wever, insanların yeşil dönüşüme olan inancını kaybetmeye başladığını anlattı.

De Wever, Avrupa'nın son dönemdeki enerji krizine kadar petrol, doğal gaz ve kömür yatırımlarına izin verilmediğini ifade ederek, "Almanya'da tek bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali yok. En aptal ülkeler olan Almanya ve Belçika nükleer enerjiden vazgeçti. Bütün enerji kaynaklarını bir kenara iterek kendimizi Putin'e bağımlı hale getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

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Belçika'nın nükleer enerji santrallerinden büyük kar elde edebileceğini vurgulayan De Wever, halkın bunun farkına varmaya başladığını söyledi.

De Wever, AB'nin mevcut enerji piyasasının yenilenebilir enerji üreticilerine çok yüksek karlar sağladığına dikkati çekerek, bu yapının değiştirilmesi ve üreticilere tavan fiyat uygulanması gerektiğini söyledi.

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Belçika, AB ülkeleri arasında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin toplam kamu borcu milli gelirinin yüzde 107,9'unu buluyor.

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