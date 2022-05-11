Ekonomi Rusyaya petrol ambargosuna Yunanistan freni Biz çekilirsek Türkiye devreye girer
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya petrol ambargosuna Yunanistan freni: Biz çekilirsek Türkiye devreye girer

Yunanistan'da yine Türkiye paniği yaşanıyor. Atina yönetimi, Rusya'ya petrol ambargosuna “Bu durum Çin ve Türkiye'ye yarar sağlar” gerekçesiyle karşı çıkıyor. Öte yandan, Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeniyle Avrupa Birliği'nin yasak planı şu an sallantıda görünüyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Rusyaya petrol ambargosuna Yunanistan freni: Biz çekilirsek Türkiye devreye girer
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Rus petrolüne yaptırım uygulamak için harekete geçen Avrupa Komisyonu'nun planları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'nın yaptığı yoğun lobi çalışmaları nedeniyle parçalandı. Yunanistan petrol yasağı nedeniyle kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

Brüksel'e ilettiler

Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulamayı planladığı Altıncı Yaptırım paketi görüş ayrılıkları nedeniyle sekteye uğradı. Yasak önerisi üye ülkeler arasında tartışmalara neden oldu.

  • Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya öneriye onay vermelerinin mümkün olmadığını Brüksel'e resmen iletti.

Batı'dan Yunanistan'a çağrı: Enerji kaynakları için Türkiye ile iş birliği yap
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Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına olan bağımlılıklarını sorguluyor.<br><br>Moskova yönetimine karşı altıncı yaptırım paketini devreye almanın yollarını arayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosu teklifinde bulundu.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, \"Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı\" demişti.
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Yunanistan basınından in.gr adlı internet haber sitesinin aktardığına göre, Atina yönetimi, Türkiye ile enerji alanında iş birliği yapması ve Avrupa'ya enerji transferi konularında Batı'dan telkinler alıyor.
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\"Yunanistan-Türkiye: İş birliği şartları\" başlıklı haberde, Doğu Akdeniz ve Ege hatırlatması yapılarak, bu bölgelerden enerji kaynaklarının çıkarılması konusunda Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklık kurması gerektiği kaydedildi.
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Haberde, \"Diplomatik değerlendirmelere göre, Yunanistan, Batı'dan Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinden enerji kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye ile iş birliği yapması yönünde çağrılar alıyor.\" denildi.
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Aynı haberde, Batı'nın Rus gazına alternatif kaynaklar aradığı da hatırlatıldı. AB, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde, rafine ürün tedarikini ise yıl sonuna kadar kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.
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Bu duruma işaret edilerek, \"Batı, Rus gazının değiştirilmesi ve Batı toplumlarının yüksek yaşam standardını koruyan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle yakından ilgileniyor.\" ifadesi kullanıldı.
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AB'DE GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK<br><br>Rus gaz ve petrolüne önemli oranda bağımlılık nedeniyle AB enerji bakanları arasında ambargolara dair görüş birliği sağlanabilmiş değil.<br><br>
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Özellikle Almanya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler, Rusya'ya enerji yaptırımlarına temkinli yaklaşıyor.
Batı'dan Yunanistan'a çağrı: Enerji kaynakları için Türkiye ile iş birliği yap
Yunanistan basını, Avrupa kıtasının, Rus petrol ve gazına alternatif arayışı içinde olduğunu yazdı. Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" şeklinde çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Planları sallantıda

  • Kapasite olarak dünyadaki petrol tankerlerinin dörtte birinden fazlasına sahip olan ve nakliye işine büyük ölçüde bağımlı olan Atina kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeniyle AB'nin yasak planı şu an sallantıda görünüyor.

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