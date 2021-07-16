Dünya Belçikadaki sel felaketinde ölü sayısı 23e yükseldi 36 saattir çatılarda yardım bekleyenler var
AVRUPA

Belçika’daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi: 36 saattir çatılarda yardım bekleyenler var!

Belçika’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükselirken, 5 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Ölenlerin kimlik tespitlerinin henüz yapılamadığını söyleyen Liege Valisi Herve Jamar, "36 saatten bu yana hala çatılarda su ve yiyecek olmaksızın yardım bekleyenler var" diyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
Belçika’daki sel felaketinde ölü sayısı 23e yükseldi: 36 saattir çatılarda yardım bekleyenler var!
Belçika'da arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belçika’nın doğusunu vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg’da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. En az 5 kişiden haber alınamazken arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik yok

Valon bölgesinde 43 binden fazla eve elektrik verilemezken, Antwerp kenti ve Lüksemburg ile Flaman Brabant bölgelerinde de büyük hasar oluştu.

Ordu harekete geçti


Konuya ilişkin Federal düzeyde alınan kararla ordunun harekete geçtiği ülkede afetin merkezi olan Lige ili Valisi Herve Jamar bir açıklama yaptı. Jamar açıklamasında, “Ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. 36 saatten bu yana hala çatılarda su ve yiyecek olmaksızın yardım bekleyenler var” ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışması başladı

Almanya sınırına yakın şehirlerden Verviers’de selin çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmaları başladı. Yollardaki araçların da sel sularına kapılarak sürüklendiğinin görüldüğü Belçika’da bir çok evin yıkılma noktasında hasar gördüğü bildiriliyor.

Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 103'e yükseldi
DÜNYA
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 103'e yükseldi

Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
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70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.
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Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.
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Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hayat durma noktasına geldi.
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Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
Avrupa'da sel baskınları onlarca kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış Belçika, Almanya ve Hollanda'yı vurdu. Almanya'da 33 kişi hayatını kaybetti.


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