Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 106'ya yükseldi

Almanya’da sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Alman devlet televizyonu ARD, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 81 olduğunu, bin 300 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

MERKEL: TÜM İMKANLAR SEFERBER

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin tüm imkanlarının selden etkilenenler için seferber edileceğini ifade ederek, “Devletimizdeki tüm güçlerin, en zor koşullarda bile hayat kurtarmak, tehlikeleri önlemek ve sıkıntıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına güvenebilirsiniz” dedi.

“AFET BÖLGELERİNDE DURUM HALA KRİTİK”

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz ve Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, selden etkilenen bölgelerde durumun hala kritik olduğunu, on binlerce itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Lewentz, basın yaptığı açıklamada, “Çok korkunç bir durum, daha fazla ölüm bekleniyor” ifadelerini kullandı.

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ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Alman Meteoroloji Merkezi ise ülkenin güneyinde suların yükselmeye devam edeceğini belirtti.

TÜRK FEDERASYON DERNEĞİ BAŞKANI ÇİFTÇİ, SON DURUMU ANLATTI

Köln kentinin batısında bulunan Achen kentinden son durumu paylaşan Almanya Türk Federasyon Derneği Başkanı Tansel Çiftçi, “Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde büyük şehirlerde büyük felaketler yaşandı. İşletmeleri su bastı, fabrikaları su bastı. İnsanlar kayıp. Bu felaketten dolayı can kayıpları oldu. Bölgemizde selden etkilenen Türk esnaflar da var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alman ordusu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıpları arıyorlar. Onları kurtarmak ya da cansız bedenlerine ulaşmak için çaba sarf ediyorlar” dedi.

BİLANÇO YÜKSELİYOR

Almanya’da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketince bilanço artıyor. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükselirken, yaklaşık bin 300 kişiden de haber alınamıyor.

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Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya’da en az 43, Rheinland-Pfalz’da en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, felaketin boyutu hakkında rakam vermenin zor olduğunu, evlerin bodrum katlarındaki sel sularının çekilmesinin ardından nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını bilmediklerini söyledi. Bakan Lewentz, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Koblenz polis merkezinin sözcüsü ise, korkulandan daha fazlasının olabileceğini açıkladı.

"Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu"

Kuzey Ren Vastfalya eyalet meclisinde düzenlenen "Felaket bölgelerine nasıl yardım yapılmalı" özel oturumda konuşan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, başbakanı olduğu eyalette 23 şehir ve ilçenin fırtınadan etkilendiğini belirtmiş, "Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu” ifadelerini kullanmıştı.

Fırtınan etkisinin henüz geçmediğini, özellikle Erftstadt ve Steinbachtalsperre’de durumun kritik seviyede devam ettiğini ifade eden Laschet, "Evleri köprüleri yeniden yapabiliriz fakat hayatını kaybeden insanların yerini dolduramayız" demişti.

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Ülke tarihinin büyük sel felaketinden biri

Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu pek çok yerleşimde su baskınları yaşanırken, nehirler taştı, evler yıkıldı. Yaşanan sel, Almanya’nın yakın tarihinde meydana gelen büyük sel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2002 yılındaki su baskınlarında Almanya’da 21 kişi, Orta Avrupa genelinde ise 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.





FOTOĞRAF 9 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi. Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi. Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hayat durma noktasına geldi. Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var Avrupa'da sel baskınları onlarca kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış Belçika, Almanya ve Hollanda'yı vurdu. Almanya'da 33 kişi hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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