Dünya Belçikadaki selzedeler kaderine terk edildi Sigortası olmayana devlet desteği yok
AVRUPA

Belçika'daki selzedeler kaderine terk edildi: Sigortası olmayana devlet desteği yok

Haftalardır şiddetli yağış ve selle boğuşan Belçika'da insanlık dramı yaşanıyor. Öyle ki sel nedeniyle ölümden dönen ve evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, maddi olarak kaderine terk edildi. Nedeni ise sigortalarının olmaması. Üstelik Belçika'da her iki vatandaştan birinin sigortası yok. İki hafta önce evi su basan ve boğulmaktan son anda kurtulan tekerlekli sandalyeli %60 engelli bir vatandaş da çaresizce yardım bekleyenler arasında. Mağdur vatandaşlar, hükümetin sağladığı 'Bölgesel Felaket Fonu'ndan yararlanmak için şartların yumuşatılmasını talep ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belçikadaki selzedeler kaderine terk edildi: Sigortası olmayana devlet desteği yok
Selin mağdurlarından olan yüzde 60 engelli Dominique Devijver hükümetin sağladığı fondan yararlanamayanlardan sadece biri.

Belçika'nın doğusunda şiddetli yağış ve sel nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Binlerce ev ve işyeri hasar gördü.

Sel nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar ise hükümet tarafından kaderine terk edimiş durumda. Çünkü

"Bölgesel Felaket Fonu"ndan yararlanabilmek için sigortalı olmak gibi katı şartlar aranıyor.

ENGELLİ KADINI ORTADA BIRAKTILAR

Selden etkilenen Valon bölgesindeki mağdurlardan biri de yüzde 60 engelli olan Dominique Devijver. Chênée'deki dairesinin zemin katında iken evini su basan ve bir anda beline kadar su dolan dairede ölümden dönen tekerlekli sandalyedeki kadın sigortası olmadığı gerekçesiyle devletin sağladığı yardımdan yararlanamıyor.

Mağdur engelli kadın, kaybının yaklaşık 18.000 avro olduğunu ve herhangi bir yardımdan yararlanıp yararlanamayacağını bilmediğini ifade etti.

Varını yoğunu selde kaybeden kadın iki haftadır çaresizce hastanede yardım bekliyor.


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'FELAKET FONU'NDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI KATI

Yetkililer sel felaketinden etkilenen her iki kiracıdan birinin sigortalı olmadığını bu nedenle devlet desteğinden yararlanamayacağını belirtiyor.

Bölgesel Felaket Fonu'ndan yardım alma koşullarının katı olduğunu söyleyen yetkililer, "Yalnızca uyum gelirinden veya ikame gelirinden yararlanan kişiler, Felaket Fonu'ndan bir müdahale talep edebilecek. Diğerleri için hiçbir şey olmayacak. Bölge'nin bu fonun bir müdahalesine erişim koşullarını genişletmesini açıkça talep ediyoruz” dedi.

Avrupa felaketi yaşıyor
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Belçika'da 10 gün sonra yeniden sel felaketi
FOTOĞRAF 25
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Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.
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Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.
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Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.
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Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.
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Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.
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Belçika'da bir kez daha sel felaketi
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Belçika'da bir kez daha sel felaketi
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Belçika'da bir kez daha sel felaketi
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Belçika'da bir kez daha sel felaketi
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Belçika'da bir kez daha sel felaketi
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Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Title
Belçika'da bir kez daha sel felaketi
Belçika'da 10 gün sonra yeniden sel felaketi
Belçika'da 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.


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