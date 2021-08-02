Belçika'daki selzedeler kaderine terk edildi: Sigortası olmayana devlet desteği yok

Selin mağdurlarından olan yüzde 60 engelli Dominique Devijver hükümetin sağladığı fondan yararlanamayanlardan sadece biri.

Belçika'nın doğusunda şiddetli yağış ve sel nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Binlerce ev ve işyeri hasar gördü.

Sel nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar ise hükümet tarafından kaderine terk edimiş durumda. Çünkü

"Bölgesel Felaket Fonu"ndan yararlanabilmek için sigortalı olmak gibi katı şartlar aranıyor.

ENGELLİ KADINI ORTADA BIRAKTILAR

Selden etkilenen Valon bölgesindeki mağdurlardan biri de yüzde 60 engelli olan Dominique Devijver. Chênée'deki dairesinin zemin katında iken evini su basan ve bir anda beline kadar su dolan dairede ölümden dönen tekerlekli sandalyedeki kadın sigortası olmadığı gerekçesiyle devletin sağladığı yardımdan yararlanamıyor.

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Mağdur engelli kadın, kaybının yaklaşık 18.000 avro olduğunu ve herhangi bir yardımdan yararlanıp yararlanamayacağını bilmediğini ifade etti.

Varını yoğunu selde kaybeden kadın iki haftadır çaresizce hastanede yardım bekliyor.

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'FELAKET FONU'NDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI KATI

Yetkililer sel felaketinden etkilenen her iki kiracıdan birinin sigortalı olmadığını bu nedenle devlet desteğinden yararlanamayacağını belirtiyor.

Bölgesel Felaket Fonu'ndan yardım alma koşullarının katı olduğunu söyleyen yetkililer, "Yalnızca uyum gelirinden veya ikame gelirinden yararlanan kişiler, Felaket Fonu'ndan bir müdahale talep edebilecek. Diğerleri için hiçbir şey olmayacak. Bölge'nin bu fonun bir müdahalesine erişim koşullarını genişletmesini açıkça talep ediyoruz” dedi.

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