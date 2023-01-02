Dünya Ben-Gvirin Mescid-i Aksa davası ertelendi Hamas Netanyahu hükümetine geri adım attırdı
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Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa davası ertelendi: Hamas Netanyahu hükümetine geri adım attırdı

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik "baskın" planını ertelediği belirtildi. Netanyahu hükümetine muhalif isimlerden milletvekili Zeev Elkin Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Elkin, "Hamas'ın tehditleri Netanyahu'yu paniğe sürükledi. Bunun üzerine Ben-Gvir'i aradı ve her şey bitti. Bir telefon görüşmesiyle "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) davası kayboldu." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ben-Gvirin Mescid-i Aksa davası ertelendi: Hamas Netanyahu hükümetine geri adım attırdı
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya "baskın" planını ertelediğini açıldı.

İsrail gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta yer alan haberde, Ben-Gvir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Mescid-i Aksa'ya bu hafta içinde planladığı sözde "ziyareti" ertelediği kaydedildi.

Ben-Gvir'in Netanyahu ile görüşmesinde Hamas'ın tehditlerine dikkati çektiği ve söz konusu tehditlere boyun eğmemeleri gerektiğini savunduğu aktarılan haberde, Ben-Gvir'in gelecek haftalarda Mescid-i Aksa'ya gitme niyetini dillendirdiği paylaşıldı.

Bu arada Netanyahu hükümetine muhalif isimlerden milletvekili Zeev Elkin de Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya "baskın" planını ertelediği haberini aldığını söyledi.

Elkin, "Hamas'ın tehditleri Netanyahu'yu paniğe sürükledi. Bunun üzerine Ben-Gvir'i aradı ve her şey bitti. Bir telefon görüşmesiyle "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) davası kayboldu." ifadelerini kullandı.

  • Daha önce "provokatif eylemleriyle" tanınan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'yı "ziyaret" edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin’de tepkiyle karşılandı.

İsrail medyasındaki haberlerde, Hamas'ın Mısır ve Birleşmiş Milletler üzerinden mesaj göndererek, "Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya muhtemel baskınına kayıtsız kalmayacakları" tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.

Haberlerde, Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisinin lideri Ben-Gvir'in, yeni kurulan hükümetteki bir bakan olarak ilk kez Mescid-i Aksa’ya girmeyi planladığı aktarılmıştı.

İsrailli politikacının, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın statükosunu ihlal eden ve Filistinlilerce "baskın" şeklinde değerlendirilen söz konusu girişiminin, İbrani takvimine göre "Tevet" ayının onuncu gününe (Asara BeTevet) denk gelen salı (3 Ocak) veya çarşamba günü gerçekleştireceği kaydedilmişti.

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