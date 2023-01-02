Ben-Gvir’in infaz polisi

2022, ikinci intifadan sonra en kanlı yıl olarak tarihe geçerken, işgalci İsrail’de kurulan en ırkçı hükümetin de göreve başlaması, yeni yılın Filistin topraklarında daha kanlı geçeceğinin işaretini veriyor. Özellikle, Filistinlilileri öldüren İsrail işgalci güçlerine dokunulmazlık verilmesini savunan, Itamar Ben-Gvir’in, Batı Şeria ve Kudüs’te görev yapan İsrail polisi üzerinde mutlak hakimiyet oluşturacak, Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturacak olması, endişelerin artmasına sebep oluyor. Ben-Gvir, kabinede görev almak için, İç Güvenlik Bakanlığı’nın Ulusal Güvenlik Bakanlığı’na dönüştürülmesini şart koşmuş, İsrail’de 6. kez başbakanlık görevine gelecek Binyamin Netanyahu da bu talebi kabul etmişti. Ben-Gvir’in yeni oluşturulan bakanlık ile İsrail polisi üzerinde tam yetkiye sahip olduğu ve Filistinlilere yönelik ırkçı politikaları için bir maşa gibi kullanmasından endişe duyuluyor. Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan İsrail güçlerine dokunulmazlık zırhı sağlamasından ve bu adımın da Filistinlilere yönelik infazları artırmasından korkuluyor.

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