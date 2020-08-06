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Dünya Beyruttaki şiddetli patlamaya doğumhanede yakalandı
ORTADOĞU

Beyrut’taki şiddetli patlamaya doğumhanede yakalandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama çevredeki hastaneleri de etkiledi. Şiddetli patlamaya doğumhanede yakalanan bir kadın hasar alan hastanede doğumunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir kadın meydana gelen şiddetli patlamaya doğumhanede yakalandı.

  • Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlama sırasında Emmanuelle Khnassier, El-Rum Hastanesi’nde doğumhaneye alınmıştı. Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle’nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti.

Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi.

Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi’nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.

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