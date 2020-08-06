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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Beyrut’taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye’ye geldi

Beyrut’taki patlama sonrası ilk yolcular Türkiye'ye geldi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan ve 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi. Beyrut’ta yaşayan Jamal Hussein, ilk başta deprem gibi hissettikleri patlamanın, şehir merkezini yok ettiğini söyledi. 3 yıldır İstanbul’da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut’ta bulunan Razak Hamdan ise "Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Beyrut’taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye’ye geldi.
Beyrut’taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye’ye geldi.

Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamadan sonra ilk uçak bugün İstanbul havalimanı’na geldi.Türk Hava Yolları(THY)’nın Beyrut-İstanbul seferini yapan uçağı sabah 05.30 sıralarında İstanbul’a geldi.

Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul’a gelen Lübnanlılar, korkunç patlamaya ilişkin yaşadıklarını basın mensuplarına anlattılar. Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirdiler.

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
DÜNYA
Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Beyrut’taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye’ye geldi.

"PATLAMA ŞEHİR MERKEZİNİ YOK ETTİ"

İş için Türkiye’ye gelen Lübnan’lı Jamal Hussein, "Çok korkutucu bir patlamaydı. Şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima’ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu" dedi.

Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Jamal Hussein, "Bununla ilgili bir çok teori var. Bazı insanlar İsrail’in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı" şeklinde yanıt verdi.

Beyrut’taki patlamanın ardından ilk yolcular Türkiye’ye geldi.

3 yıldır İstanbul’da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut’ta bulunan Razak Hamdan ise "İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Halen daha şoktayım. Ağabeyim o sırada olay yerine çok yakın bir yerdeydi. Onun odası yıkıldı. Oradan mucize gibi çıktı." ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
OYNAT
Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
OYNAT 00:51
Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.
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