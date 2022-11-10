Biden ara seçim sonuçlarından memnun: '2024'te yeniden seçilmeyi planlıyorum'

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu elde etmeye doğru ilerlemekte. Joe Biden seçimler ile ilgili “dev bir kırmızı dalga”nın gerçekleşmediğini kaydetti.

İktidardaki parti, şu anda Demokratlar, ara seçimlerde genellikle kayıplar yaşıyor.

Cumhuriyetçi stratejistler, enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ve Biden'ın onay puanlarının nispeten düşük olduğu göz önüne alındığından dolayı, zaferden umutluydu.

Ancak çıkış anketi verileri, seçmenlerin Cumhuriyetçileri cezalandırmış olabileceğini gösteriyor. Beyaz Saray'da konuşan Joe Biden, şu ana kadar elde edilen sonuçların kendisine "rahat bir nefes" verdiğini söyledi.

Yeniden aday olacağını açıkladı

PRA'ya göre Biden, iyimserliğinin haklı çıkarıldığını ve ağır Demokratik kayıpları öngören gazetecilerin yanıldıklarını ekledi.

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Beklenenden daha iyi geçen geceden güç alan Biden, 2024'te yeniden seçilmeyi planladığını söyledi. Bu ay 80 yaşına giren Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Niyetimiz yeniden aday olmak, niyetimiz buydu" dedi.

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