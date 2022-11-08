Biden ‘topal ördek’ olabilir: Trump'ın adaylığı resmileşebilir

Siyasi kutuplaşmanın en fazla yaşandığı ülkeler arasında yer alan ABD, bugün kritik bir seçime gidiyor. ABD Kongresi’nin iki kanadındaki dengeleri etkileyecek seçimde, Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato’nun 35 sandalyesi için kıyasıya bir yarış var. Yarış, ABD Başkanı Joe Biden’ın kalan 2 yıllık dönemini de belirleyecek. Halihazırda Kongre’nin iki kanadında Biden’ın partisi Demokratlar çoğunluğu elinde tutarken, seçim sonucunda bu üstünlüğün yaşanacak kırmızı dalgayla Cumhuriyetçilere geçmesi ihtimalinin güçlü olduğu kaydediliyor. ABD’deki siyasi analistler de eğilimin Cumhuriyetçilerden yana olduğunu söylüyor. Sandıktan çıkacak sonuca göre Biden’ın, siyaseten “topal ördek” konumuna düşeceği değerlendiriliyor. Biden’a paralel olarak sonuçlar, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da 2024’te düzenlenecek başkanlık seçimlerine adaylığında da etkili olacak. Seçim sonucunun başta ekonomi olmak üzere, sosyal konular ve dış politikada önemli değişikliklere neden olabileceği kaydediliyor.

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TARİHİN EN PAHALI SEÇİMİ

Bugün düzenlenecek seçimde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı, 100 sandalyeli Senato’nun 35’i ve 36 eyalet valiliği için büyük rekabet yaşanacak. Ayrıca irili ufaklı birçok şehrin belediye başkanlığı ve yerel yönetimleri için de seçimler gerçekleştirilecek. OpenSecrets’ın verilerine göre seçim, 16,7 milyar dolarlık harcamayla ABD tarihinin en pahalısı olarak da kayda geçti.

ÖFKELİ SEÇMENİN TERCİHİ

Cumhuriyetçilerin, artan enflasyon, yüksek suç oranı ve düzensiz göçe yönelik seçmen öfkesini üzerinde yükseldiği belirtiliyor. Yapılan tahminler ve kamuoyu anketleri, eski Başkan Trump’ın partisinin hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Kongre’de çoğunluğa sahip olarak kontrolü elinde tutacağını göstermekte.

Mevcut tabloya göre seçim sonuçlarında Senato’da 51’e 49 dengeyle Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesi bekleniyor.

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REFERANDUM NİTELİĞİNDE

ABD Ara Seçimleri görevdeki ABD Başkanı için de bir referandum niteliği taşıyor. Mevcut Başkan Biden’ın görev onay oranı bir yıl boyunca yüzde 50’nin altında kalırken, Reuters/Ipsos’un son anketine göre yüzde 40’a düşmüş durumda. Ankette, halkın yüzde 69’unun ülkenin yanlış yolda olduğunu ve yalnızca yüzde 18’inin olumlu düşündüğünü ortaya koydu. Biden, olumsuz gidişatı engellemek için eski Başkan Barack Obama ile mitingiler düzenlese de sonuç alamayacağı değerlendiriliyor.

DEMOKRATLARDAN İNTİKAM ALABİLİRLER

Ara seçimin Cumhuriyetçilerin zaferiyle sonuçlanması halinde, ocak ayında yeni katılımlarla göreve başlayacak Kongre’nin ABD Başkanı Joe Biden’ı siyaset işlevsiz kılması yani ‘Topal ördek’ konumuna sokmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçilerin, bir anlamda eski Başkan Trump’ı iki kez azil girişiminde bulunan Demokratlardan intikam alabileceği ve Biden ile ilgili benzer bir süreci devreye sokacağı da konuşulanlar arasında. Seçim sonuçlarına göre 6 Ocak Kongre Baskını’na benzer şiddet olaylarının başkent Washington ve diğer eyaletlerde yaşanabileceği de dillendirilenler arasında.

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Donald Trump

TRUMP'IN ADAYLIĞI RESMİLEŞEBİLİR

Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimden güçlü bir şekilde çıkmasıyla Trump'ın da 2024 Başkanlık seçimleri için resmen adaylığını açıklaması bekleniyor. Trump, ara seçim mitinglerinde bunun sinyalini vermişti. Partisi üzerinde büyük ağırlığa sahip Trump'ın desteklediği birçok adayın Kongre'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GÖZLER PENSiLVANYA'DA

Anketlerde başa baş giden 7 eyalet, Senato'da kimin çoğunluğa geçeceğini belirleyecek. Burada öne çıkan eyaletler Pensilvanya, Nevada, Georgia, Wisconsin, Arizona, New Hampshire ve Washington olarak sıralanıyor. Pensilvanya bu eyaletler arasında en kritik yarışa sahne oluyor. Eyalette Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'in emekli olmasıyla boşta kalacak koltuk için Türk kökenli ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve Demokrat Parti adayı Eyalet Vali Yardımcısı John Fetterman arasında anketlerdeki yarış başa baş gidiyor. Ülkedeki bütün anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre Öz, Fetterman'ın 0,1 puan önünde görünüyor.