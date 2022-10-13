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AMERİKA

Biden'a ateş püskürdüler: İlişkimizi gözden geçireceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini duyurması Suudi Arabistan medyasında geniş yankı buldu.

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Haber Merkezi Diğer
Bidena ateş püskürdüler: İlişkimizi gözden geçireceğiz
ABD Başkanı Biden

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini duyurması Suudi Arabistan medyasında geniş yankı buldu.

BIDEN YÖNETİMİNİ KIZDIRACAK ELEŞTİRİ

“Okaz” gazetesi yazarlarından Rami el-Halife el-Ali, “Washington’un ergenliği ne zaman bitecek?” başlıklı yazısında, ABD’nin OPEC+ grubunun kararı nedeniyle Suudi Arabistan’ı sorumlu tutmasını “mantıksız” olarak nitelendirdi ve Biden yönetimini “ergen” bir tavır takınmakla eleştirdi.

PRENS SELMAN'IN AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

“Sabk” gazetesinin internet sitesinde, “Biden’ın söylediklerinin ardından, Muhammed bin Selman’ın ABD’nin güçlenmesine Suudi Arabistan’ın katkı sağladığı yönündeki ifadeleri paylaşılıyor” mesajıyla bir video yayınlandı.

Videoda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman’ın daha önce verdiği bir röportajında söylediği, ABD’nin güçlenmesine Suudi Arabistan’ın destek verdiği yönündeki ifadeleri yer alıyor.

"ÜLKENİN ÇIKARLARINI GÖZETİYOR"

“Er-Riyad” gazetesinde yayınlanan başyazıda da “Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin artırılmasını isteyen Batılı ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kaldığı ancak Riyad yönetiminin ülkenin çıkarlarını ve petrol piyasasının istikrarını gözettiği” ifade edildi.

“Medine” gazetesinin haberinde ise ABD Başkanı Biden’ın popülaritesinin kasım ayındaki Kongre seçimleri öncesinde başkanlık döneminin en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. “ABD tarihinin en yaşlı başkanı” Biden’ın 20 Kasım’da 80 yaşına gireceği vurgulanan haberde, ikinci dönem seçilmesi durumunda ise 86 yaşına kadar görevde kalabileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise dün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

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