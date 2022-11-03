Biden endişeli: Seçim sonuçlarını reddedenler ülkeyi kaosa sürükleyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını anımsatarak, Amerikan demokrasisinin saldırı altında olduğunu söyledi.

"Yenilgiye uğramış eski başkan 2022 seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. İnsanların iradesini reddetti, kaybettiği gerçeğini reddetti ve görevini kötüye kullandı" diyen ABD Başkanı, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi bu yılki Kongre ara seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye 28 Ekim günü yapılan saldırıyı anımsatan Biden, birçok Kongre üyesine yönelik bu tarz tehditler olduğunu vurguladı.

Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat herkesi oy kullanmaya davet etti.

Biden, 8 Ocak'taki seçimleri de kabul etmeyeceğini açıklayan bazı isimler olduğuna işaret ederek, "Bu durum Amerika'yı kaosa sürüklüyor. Bu daha önce görülmemiş bir olay. Bu hukuksuz ve Amerika'ya yakışmıyor" ifadesini kullandı.

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