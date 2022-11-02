Biden'dan yeni gaf: Şimdi de ölülerle konuşuyor

Son zamanlarda sergilediği garip davranışlarla dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, ABD’nin güney doğusunda bulunan Hallandale kentinde düzenlenen bir etkinlikte halk ile buluştu. Sağlık çalışmalarından bahseden Biden kalabalığa, “Kaçınız diyabet hastası ve insüline ihtiyaç duyuyor?” sorusunu yöneltti.

Ardından konuşmasını sürdüren Biden şok edici bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Diyabet için insülin ilacını üretmenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Bu ilaç, patentinin herkese açık olmasını isteyen bir adam tarafından üretildi. Onunla konuştum. Tamam mı?”

BİDEN DOĞMADAN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923’te Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Macleod 1935’te, Banting ise 1941’de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942’de doğdu.

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BIDEN’IN GARİP DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Biden daha önce yaptığı bir konuşma arından tokalaşmak için sağına dönerek elini uzatmıştı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu. Boşlukla selamlaşmaya çalışan Biden, sosyal medyada gündem olmuştu.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulanlar arasındaydı.

Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

Biden’ın bu davranışları bazı sosyal medya kullanıcıları ve muhalefetten “akıl sağlığı”nın yerinde olmadığı yorumlarını ortaya çıkarmıştı. Bazı kullanıcılar ise yaşlı bir insanın bu şekilde “istismar” edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

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OYNAT 00:19 ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf halleri gündem oldu ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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