Dünya Biden Ukrayna ile Irakı karıştırdı
AMERİKA

Biden Ukrayna ile Irak'ı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı belirtmek isterken Ukrayna yerine ''Irak'' dedi. Biden daha sonra Irak'taki görevinden ABD'ye döndükten sonra hayatını kaybeden oğlu hakkında ''Irak'ta öldü'' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Biden Ukrayna ile Irakı karıştırdı
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ABD Başkanı Joe Biden, Florida’da Hallandale Beach’te Enflasyon Azaltma Yasası’na ilişkin yaptığı konuşmada yeni bir gafa daha imza attı. Biden konuşmasında, "Irak’taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında büyük bir sorun. Pardon, Ukrayna’daki savaş. Irak’ı düşünüyorum, çünkü orası oğlumun öldüğü yer" dedi.
Öte andan Biden’ın oğlu Beau, Irak’taki görevinden döndükten sonra 2015 yılında Maryland’deki Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde beyin kanserinden hayatını kaybetmişti.

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Joe Biden önce savaşları ardından da oğlunun öldüğü yeri karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Florida'da yaptığı konuşmada yine söyleyeceklerini karıştırdı. Enflasyonun nedeninden bahsederken Ukrayna Savaşı yerine “Irak'taki savaş” ifadesini kullandı. Irak'tan döndükten sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden oğlu içinse “Irak'ta öldü” dedi.
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