Biden Ukrayna ile Irak'ı karıştırdı

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Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü

Çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katılırken sözde derneğin avukatları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, bu itirazı reddederken sözde derneğe yasa dışı gelir aktarıldığı iddiası üzerine hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle duruşma, 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.