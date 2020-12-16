Biden eski rakibi Buttigieg ve Amerikan yerlisi Haaland'ı bakanlık görevine getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek.

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçti.

Buttigieg, ABD Senatosunda onaylanması durumunda ilk LGBT bakan olacak.

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.

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İlk yerli bakan olacak

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden'ın Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak seçmeyi düşündüğünü duyurdu.

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Deb Haaland, Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin Demokrat temsilcilerinden biri.

Eğer Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra Haaland'ı içişleri bakanı olarak atarsa, ilk kez bir Amerikan yerlisi ABD'de kabineye girmiş olacak.

Deb Haaland, Kasım 2018'deki ise ara seçimlerde New Mexico'da kazanarak Kansas'tan seçilen Sharica Davids'le beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

Bakan olması durumunda Haaland ülke genelinde 70 binden fazla çalışanı olan bir devlet kurumunu ve yerli kabilelerin yaşadığı topraklarla Yellowstone ve Yosemite gibi ulusal parkları yönetecek.

Biden'a yakın kaynaklar, Enerji Bakanlığı'na ise Jennifer Granholm'ün düşünüldüğünü söyledi. Michigan eyaletinin ilk kadın valisi olan 61 yaşındaki Granholm, eyalette yeşil teknolojilere dönüşüm için çalışmalar yapmıştı.

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