ABD basını Erdoğan'sız Türkiye'yi hayal ediyor: CHP iktidarda olsa nasıl olurdu?

Foreign Policy dergisi, haddini aşan bir yazı yayınladı. Türkiye'de CHP iktidarının nasıl olacağına dair tahminlerin yürütüldüğü yazıda, iki ülke ilişkiler için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapıldı. Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

"ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek." denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunuldu.

OYNAT 02:19 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını verdi. BiP'te paylaş

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"Gerçek işbirliği ancak Erdoğan'dan sonra mümkün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken, şöyle denildi: "Washington'ın Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı.

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CHP iktidarı hayalleri

ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."

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