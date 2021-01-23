Biden’ın yemin töreni öncesi kongreye yığılan askerlerden 200'ünün Kovid-19 testi pozitif

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey önlemleri altında gerçekleştirilmiş, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız şehrin ve kongre binasının güvenliğini sağlamıştı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, başkentte görev yapan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.
Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması dikkat çekmişti.
Biden'ın yemin öreninin ardından otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek tepki göstermişti. Askerler, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yatırıldıklarını söylemişti.