Dünya Bidenın yemin töreni öncesi kongreye yığılan askerlerden 200ünün Kovid-19 testi pozitif
AMERİKA

Biden’ın yemin töreni öncesi kongreye yığılan askerlerden 200'ünün Kovid-19 testi pozitif

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde görev alan Ulusal Muhafızlardan 200'ünün koronavirüs testi pozitif çıktı. Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kentte ve kongre binası çevresinde konuşlandırılan askerler, yerlerde hiçbir önlem alınmadan iç içe şekilde yatırılmıştı.

Haber Merkezi Diğer
ABD'li askerler, yemin töreni sürecinde Kongre binasında iç içe yerde yatmaları ile gündem olmuştu.
ABD'li askerler, yemin töreni sürecinde Kongre binasında iç içe yerde yatmaları ile gündem olmuştu.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey önlemleri altında gerçekleştirilmiş, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız şehrin ve kongre binasının güvenliğini sağlamıştı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, başkentte görev yapan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması dikkat çekmişti.

Biden'ın yemin öreninin ardından otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek tepki göstermişti. Askerler, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yatırıldıklarını söylemişti.

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