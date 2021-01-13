Washington'u korku sardı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor

Kongre baskını şokunu üzerinden atamayan ABD’de olağanüstü güvenlik tedbirleri devreye alınıyor. Ülkedeki 50 eyalette silahlı gösteriler düzenleneceği ihbarının ardından başkent Washington DC’de acil durum ilan edildi. Şehre 15 bin askerin konuşlandırıldı.

TEDBİRLER HAD SAFHADA

Başkentin simge yapısı Washington anıtı başta olmak üzere birçok turistik nokta ziyarete kapatılacağı da belirtildi. 6 Ocak günü baskına uğrayan Kongre binası çevresinde ise kuş uçurtulmuyor.

DÜNYA Washington DC’de acil durum

ASKERLER YERDE YATIYOR

ABD'den son gelen fotoğraflar ise kentteki tedbirlerin boyutunu gösterdi. Fotoğrafta Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüldü.

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FOTOĞRAF 12 Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı. Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, düzenlediği basın toplantısında, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı. Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisinin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi. Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü. Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu. Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu. Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemini için Ulusal Muhafızlar, Kongre binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının 15 bine çıkarılabileceği bildirildi.



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