Washington'u korku sardı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor
Washington'da Joe Biden'ın yemin gününden önce alınan güvenlik önlemleri had safhada. ABD'den son gelen fotoğraflar ise kentteki tedbirlerin boyutunu gösterdi. Fotoğrafta Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüldü.
Kongre baskını şokunu üzerinden atamayan ABD’de olağanüstü güvenlik tedbirleri devreye alınıyor. Ülkedeki 50 eyalette silahlı gösteriler düzenleneceği ihbarının ardından başkent Washington DC’de acil durum ilan edildi. Şehre 15 bin askerin konuşlandırıldı.
TEDBİRLER HAD SAFHADA
Başkentin simge yapısı Washington anıtı başta olmak üzere birçok turistik nokta ziyarete kapatılacağı da belirtildi. 6 Ocak günü baskına uğrayan Kongre binası çevresinde ise kuş uçurtulmuyor.
ASKERLER YERDE YATIYOR
ABD'den son gelen fotoğraflar ise kentteki tedbirlerin boyutunu gösterdi. Fotoğrafta Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüldü.