Dünya ABDli askerler şikayetçi Yemin töreninden sonra bizi soğukta yerde yatırdılar
AMERİKA

ABD'li askerler şikayetçi: Yemin töreninden sonra bizi soğukta yerde yatırdılar

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ardından otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek tepki gösterdi. Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yatırıldıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD'li askerler, Kongre binasında yerde yatmıştı.
ABD'li askerler, Kongre binasında yerde yatmıştı.

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ertesi günü otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, maruz kaldıkları kötü muameleye tepki gösterdi.

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Otopark'a gönderilmişlerdi

Ülke basınındaki haberlere göre, Kongre binası polisi, 21 Ocak Perşembe günü Ulusal Muhafızların binayı boşaltmalarını ve yakındaki bir otoparkta kalmalarını istedi.

  • Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yattıklarını söyledi.

Muhafızlardan biri, "(20 Ocak'ta) Onlarca senatör ve Kongre üyesi, bizimle fotoğraf çektirdi, elimizi sıktı ve hizmetimiz için teşekkür etti. 24 saat sonra, bizi bir kapalı otoparkın köşesine gönderdiler. İnanılmaz derecede ihanete uğramış hissediyoruz" ifadesini kullandı.

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