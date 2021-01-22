ABD'li askerler şikayetçi: Yemin töreninden sonra bizi soğukta yerde yatırdılar

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ertesi günü otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, maruz kaldıkları kötü muameleye tepki gösterdi.

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Otopark'a gönderilmişlerdi

Ülke basınındaki haberlere göre, Kongre binası polisi, 21 Ocak Perşembe günü Ulusal Muhafızların binayı boşaltmalarını ve yakındaki bir otoparkta kalmalarını istedi.

Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yattıklarını söyledi.

Muhafızlardan biri, "(20 Ocak'ta) Onlarca senatör ve Kongre üyesi, bizimle fotoğraf çektirdi, elimizi sıktı ve hizmetimiz için teşekkür etti. 24 saat sonra, bizi bir kapalı otoparkın köşesine gönderdiler. İnanılmaz derecede ihanete uğramış hissediyoruz" ifadesini kullandı.

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