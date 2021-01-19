Dünya Bidenın yemin törenine saatler kala Washington DCde Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor
AMERİKA

Biden'ın yemin törenine saatler kala: Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor

Washington'da Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala Ulusal Muhafızların nöbeti devam ediyor. Ulusal Muhafızlar gece gündüz şehirde nöbet tutuyor.

Haber Merkezi İHA
Ulusal Muhafızlar nöbet tutuyor.
Ulusal Muhafızlar nöbet tutuyor.

ABD’nin başkenti Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor.

GERİLİM HAD SAFHADA

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan kongre baskını sonrası tansiyon artmaya devam ediyor. 5 kişinin ölmesi ile sonuçlanan baskının ardından başta başken Washington D.C olmak üzere ülke genelinde güvenlik arttırıldı. Siyasi gerginliğin artmasına neden olan Kongre baskınının ardından Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başlarken, Beyaz Saray çevresi de demir bariyerlerle çevrildi.

Washington'da büyük panik: Bütün yollar kapatıldı
DÜNYA
Washington'da büyük panik: Bütün yollar kapatıldı

SAATLER KALDI

Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala Washington D.C’de bulunan Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.

ABD’de silahlı gruplar sokağa indi
FOTOĞRAF 7
Title
ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar, Lobi Günü nedeniyle sokaklarda 'tam teçhizat' yürüyüş düzenledi.
Title
Silahlı gruplar, anayasanın 2’nci maddesinde yer alan silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı.
Title
Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.
Title
Başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına 6 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia’da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu.
Title
Diğer taraftan, kendilerine Black Panthers diyen ve siyahilerin haklarını savunan diğer grup ise ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla Richmond'da silahlı gösteri düzenledi.
Title
Title
ABD’de silahlı gruplar sokağa indi
ABD'de son haftalarda yaşanan gerginliğe rağmen silahlı gruplar sokaklara indi. Silahlı gruplar, anayasanın 2'nci maddesinde yer alan "silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek" için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı.


Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.