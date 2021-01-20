Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı
ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın bugünkü yemin töreni öncesi 12 Ulusal Muhafız görevden alındı. Sebep ise Ulual Muhafızların radikal gruplarla bağlantısı. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel R. Hokanson yaptığı açıklamada uygunsuz yorumları ve paylaşımları nedeni ile 2 personelin, yapılan inceleme sürecinde şüpheli davranışları nedeniyle 10 personelin daha görevden alındığını aktardı.
ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Joe Biden'ın bugünkü başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını açıkladı.
Orgeneral Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
AŞIRI SAĞCI GÖRÜŞLERE SAHİP
ABD'li general, 2 Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.
FBI TESPİT ETTİ
Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi." dedi.
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Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.
25 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREV YAPACAK
Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.
Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.
Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.