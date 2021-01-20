Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı

ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Joe Biden'ın bugünkü başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını açıkladı.

Orgeneral Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

AŞIRI SAĞCI GÖRÜŞLERE SAHİP

ABD'li general, 2 Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

FBI TESPİT ETTİ

Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi." dedi.

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Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.

DÜNYA Biden'ın yemin törenine saatler kala: Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar gece gündüz nöbet tutuyor

25 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREV YAPACAK

Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.

FOTOĞRAF 12 ABD’de 6 Ocak’ta Kongre binasına gerçekleştirilen baskının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde yollar kapatılırken, demir bariyerlerle kapatılan alana zorla girmeye çalışan kişiler gözaltına alınıyor Alınan önlemler kapsamında başkent Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başladı. Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Çarşamba günü gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi olası bir saldırı için harekete geçen Ulusal Muhafızlar, başkent Washington D.C’de görev yapıyor. Baskının ardından önlemlerin alındığı Washington D.C’de yönetim binalarının önü görevli Ulusal Muhafızlarla dolu. Washington'da adım başı asker: Yönetim binalarının önü Ulusal Muhafızlarla dolu ABD'de Kongre binasına yönelik baskının ardından Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında Ulusal Muhafızlar, yönetim binalarının önünde güvenliği sağlıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Kongre olayları ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Washington'da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi. Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti. Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı. Savaşa hazırlanır gibi: Yemin töreni öncesi Washington'a asker yığıldı ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongrede yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığında (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı.

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