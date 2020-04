Bilim adamları koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürdüler Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim adamları sonifikasyon adı verilen yeni bir teknik kullanarak, her amino aside müzikal ölçekte benzersiz bir not verdiler ve tüm proteini bir notaya dönüştürdüler. Bu yöntemle 1 milyondan fazla kişiyi enfekte eden ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürdüler.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 10:08 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 10:50 Yeni Şafak