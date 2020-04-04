Dünya Bilim adamları koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürdüler
KORONAVİRÜS

Bilim adamları koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürdüler

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim adamları sonifikasyon adı verilen yeni bir teknik kullanarak, her amino aside müzikal ölçekte benzersiz bir not verdiler ve tüm proteini bir notaya dönüştürdüler. Bu yöntemle 1 milyondan fazla kişiyi enfekte eden ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürdüler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır.
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır.

1 milyondan fazla kişide bulunan ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni koronavirüsün görüntüsünü gördünüz. Bilim adamları ünlü başak proteininin yapısını müziğe çevirerek bu kez onu duymanın bir yolunu buldular.

Hücreler, dokular ve virüsler gibi her türlü organizma de dahil olmak üzere neredeyse tüm canlı maddeleri oluşturan proteinler veya diğer moleküller gibi küçük nanoskopik nesneleri göremesek de, hesaplama algoritmamız maddi tezahürünü duyulabilir hale getirmemizi sağlar. Yani her zerrenin bir sesi var.

COVID-19'un (protein veri bankası tanımlayıcısı 6VSB ) patojeninin başak proteininin amino asit sekansının ve yapısının müzikal temsili burada.

Duyduğunuz sesler, zil çanları, dönen teller, çalan flütler, hepsi virüsün yüzeyinden gelen ve hücrelere yerleşmesine yardımcı olan spikelike proteinin farklı yönlerini temsil ediyor. Tüm proteinler gibi sivri uçlar amino asitlerin kombinasyonlarından yapılıyor.

Science'de yer alan habere göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamları sonifikasyon adı verilen yeni bir teknik kullanarak, her amino aside müzikal ölçekte benzersiz bir not verdiler ve tüm proteinleri bir notaya dönüştürdüler.

Ancak gerçek hayatta, bu amino asitler bir sarmal şeklinde kıvrılma veya bir tabakaya uzanma eğiliminde. Araştırmacılar bu özellikleri notların süresini ve hacmini değiştirerek yakaladı. Isıya bağlı moleküler titreşimler de kendi seslerini aldı.

Bu yöntemle hücrelere yerleşmesi engellenebilir

Ancak bir virüs için neden müzik yapılıyor sorusu akılları meşgul ediyor. Araştırmacılar, bunun, moleküler modelleme gibi proteinleri incelemek için kullanılan geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve daha sezgisel olduğunu söylüyor.

Başak proteininin müzikal sekansını diğer sonifiye proteinlerin geniş bir veritabanıyla karşılaştırarak herhangi bir hücreye virüsün yerleşmesine engel olunabileceği vurgulanıyor. Çıkarılan notalar üzerinde çalınan müziğin

enstrümanlara gelince, bunlar tamamen araştırmacıların tercihi üzerinden şekillendi. Daha yatıştırıcı sesi olan kanun benzeri yapıya sahip Japon müzik aleti olan koto kullanıldı.

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