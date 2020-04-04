Dünya Dünya geneli koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 58 bin 929a yükseldi
KORONAVİRÜS

Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 58 bin 929’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 58 bin 929’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 100 bin 283’e yükselirken; 226 bin 669 kişi de tedavi edildi.

Haber Merkezi DHA
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.

Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından resmi yetkililerce teyitli verilere göre koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

  • İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 14 bin 681’e yükselirken; vaka sayısı da 119 bin 827’ye çıktı.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 160’A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 294’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 53 bin 183’e çıktığını bildirdi.

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ABD’DE VAKA SAYISI 277 BİN 965

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 277 bin 965 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 157 olarak açıklandı.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

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ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.

  • Almanya’da vaka sayısı 91 bin 159’a; 1275 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 65 bin 202 kişide virüs tespit edildiği ve 6 bin 520 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İspanya’da vaka sayısı 119 bin 199’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 198’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 3 bin 611’e, vaka sayısının da 38 bin 690’a çıktığı belirtildi.

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