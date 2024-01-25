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Dünya

Bill Gates'ten 'koronavirüsle çip takıldı' iddiasına dikkat çeken cevap

Koronavirüsle ilgili komplo teorileri ve aşıların içinde çip yerleştirme iddialarıyla suçlanan Bill Gates, bu komploları gülünç bulduğunu ifade etti. Gates, "Benim neden senin nerede olduğunla ilgilendiğimi düşünüyorsun ki?" şeklinde bir açıklama yaptı.

10:47 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:47 - 25/01/2024 Perşembe
Diğer
Bill Gates
Bill Gates

Dünya, koronavirüs salgını gibi büyük bir felaketi geride bıraktı. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği salgın, sadece bu acı kayıplarla sınırlı kalmayarak, küresel düzeni kökten değiştirecek bir dizi dönüşüme sebep oldu.


Ekonomik dengelerden tedarik zincirlerine, bireylerin ve şirketlerin çalışma modellerinden toplumsal ilişkilere kadar birçok alanda etkili olan bu salgın sürecinde, pek çok komplo teorisi de gündeme geldi.


Her krizde olduğu gibi, bu kez de dünyanın önde gelen zenginleri ve büyük teknoloji şirketlerinin sahipleri, bu komplo teorilerinin merkezinde yer aldı.


Bill Gates'ten komplolara cevap


Onların başında ise Microsoft'un kurucusu
Bill Gates
geliyor.

Gates, salgının başında; salgını çıkartmakla, aşının bulunmasından sonra ise aşıyı kullanarak insanlara çip yerleştirmekle suçlandı, bu konuda çeşitli komplolar üretildi.



Bir podcast yayınında anlatan Gates, konu hakkında açıklamalarda bulundu.


"Senin nerede olduğunla neden ilgileneyim"


Komplolardan çok etkilenmediğini söyleyen Gates, "Genel olarak şikayet edecek bir durumum yok. Fakat bazen sokakta yürürken birileri geliyor ve beni koronavirüsten kâr elde etmekle suçluyor ve benim onları takip ettiğimi öne sürüyor. Bu başıma birkaç kez geldi. Ben bunu aslında komik buluyorum çünkü ben neden senin nerede olduğunla ilgileneyim? Yani gerçekten zamanımı böyle mi geçiriyorum? Sizi takip ederek." diye konuştu.


"Aklıma böyle bir şey gelmezdi"


Koronavirüs sayesinde şirketinin kâr etmesinin beklenmedik bir durum olduğunu söyleyen Gates,
"Küresel olarak bakınca bu salgından kâr elde etmem ya da bundan faydalanmam tamamen beklenmedikti. Aklıma böyle bir şey gelmezdi."
dedi.

Salgının azalmasıyla bu komplo teorilerinin de azaldığını fakat küçük bir olayda bile yeniden komplolar üretildiğini belirten Gates, "ABD'de birkaç sıtma vakası çıktı ve hemen insanlar beni suçladı." ifadelerini kullandı.




#Bill Gates
#çip
#koronavirüs
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