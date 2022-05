Bill Gates koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif belirtiler gösterdiğini ve uzmanların tavsiyesiyle kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Microsoft'un kurucusu, "Aşılı olduğum için şanslıyım" dedi.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

AŞI ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYOR

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor.

Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

