Koronavirüs Pfizer Dördüncü doz gerekli dedi ve ekledi Koronavirüs için bir yıl etkili aşı üzerinde çalışıyoruz
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Pfizer 'Dördüncü doz gerekli' dedi ve ekledi: 'Koronavirüs için bir yıl etkili aşı üzerinde çalışıyoruz'

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, Kovid-19 salgını için dördüncü destek aşısının gerekli olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Dördüncü Doz Koronavirüs Aşısı Gerekli Mi? Pfizerden Dördüncü Doz Aşı Açıklaması
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli.

ABD’de bir TV kanalına verdiği mülakatta Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, Kovid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

'DÖRDÜNCÜ DOZ AŞI GEREKLİ'

Bourla, “Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli." şeklinde konuştu.

Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla.
İHA
Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla.

EN AZ BİR YIL KULLANILABİLECEK AŞI

Mevcut Kovid-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını ifade eden Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

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