Koronavirüs Bill Gatesten çok konuşulacak bir açıklama daha mRNA aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak
BİLİMSEL GELİŞMELER

Bill Gates'ten çok konuşulacak bir açıklama daha: 'mRNA aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak'

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir yayında mRNA aşılarının sadece Covid'i bitirmekle kalmayıp soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi. Dünyanın en zengin insanlarından Gates, "Bir yıl içinde aşı olduğumuz fikri olağanüstü. Geçmişte, aşıları bulmak ortalama beş yıl sürerdi" derken, "Aşılarımız olmasaydı, birçok ülkede ölüm sayısı gerçekte olduğundan iki kat fazla olurdu" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
​Bill Gatesten çok konuşulacak bir açıklama daha: mRNA aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak
Bill Gates'ten mRNA aşılarına ilişkin yeni öngörü.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bir podcast canlı yayınına katıldı. Gates yayında yaptığı konuşmasında Pfizer- BioNTech ve Moderna tarafından koronavirüs aşılarında kullanılan mRNA aşılarının, diğer hastalıklarda da etkili olabileceğinin altını çizdi.

"AŞILARIMIZ OLMASAYDI ÖLÜM SAYISI İKİ KAT FAZLA OLURDU"

Gates, "Bir yıl içinde aşı olduğumuz fikri olağanüstü. Geçmişte, aşıları geliştirmek beş yıl sürerdi. Aşılarımız olmasaydı, birçok ülkede ölüm sayısı gerçekte olduğundan iki kat fazla olurdu" diye konuştu.

"mRNA'YI ÇOK DAHA İYİ BİR GRİP AŞISI YAPMAK İÇİN KULLANACAĞIZ"

Eski eşiyle beraber desteklediği Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla sağlık sektörüne yatırım yapan Gates, daha sonra mRNA aşılarının Covid nedeniyle hastaneye yatış oranları ve diğer hastalıklar için etkili olduğunu açıkladı.

  • Bill Gates, "Sadece pandemik aşılar için iyi değil. mRNA'yı çok daha iyi bir grip aşısı yapmak için kullanacağız. Sonunda bu soğuk algınlığından, gripten ve corona virüslerden kurtulmak için yeterince iyi aşılar yapabilmeliyiz." dedi.

"HAMİLELER mRNA AŞILARINDAN FAYDA SAĞLAYACAK"

Aşıların hamileler üzerindeki etkisi üzerine sorulan soruya ise Gates, hamile kadınların mRNA aşılarından fayda sağlayacağını savunurken, "Hamile kadınlar grip olduklarında, çocukları için çok daha kötü sonuçlar öngörüyor. Bu solunum yolu virüslerinden herhangi biri, ölüme neden olan bir forma dönüşebilir. Önümüzdeki on yılda yapılacak yatırımlar ile birlikte ürünler üretirsek, sanırım gripten ve soğuk algınlığından gerçekten kurtulabiliriz" diye konuştu.

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