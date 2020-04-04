Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı: Resmi açıklama geldi Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı: Resmi açıklama geldi Bir Yargıtay üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi gören üyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Üyenin eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 15:08 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 15:13 AA