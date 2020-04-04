Dünya Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı Resmi açıklama geldi
KORONAVİRÜS

Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı: Resmi açıklama geldi

Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı: Resmi açıklama geldi

Bir Yargıtay üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi gören üyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Üyenin eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Yargıtay üyesi bir kişide koronavirüs tespit edildi.
Yargıtay üyesi bir kişide koronavirüs tespit edildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, "Yargıtay Başkanlığı seçimleriyle bağlantı kurularak, iki Yargıtay üyesinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

"Yargıtay Başkanlığı seçiminde oy kullanan ve toplu fotoğraf çektiren üyede koronavirüs pozitif çıktı" şeklindeki haberin algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca, bu üyemiz, toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi, eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir."

Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
HAYAT
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Senegal'deki sahte doktor FETÖ okulu mezunu çıktı
DÜNYA
Senegal'deki sahte doktor FETÖ okulu mezunu çıktı
Abone Ol Google News
İstanbul Valisi açıkladı

İstanbul Valisi açıkladı

Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
Pes dedirten kurnazlık

'Pes' dedirten kurnazlık

​Kontrol noktalarına takılmamak için WhatsApp hattı kurmuşlar.
İlk paylaşımı yaptı

İlk paylaşımı yaptı

​Koronavirüse karşı insan hareketlerini izliyor.
Evde canı<br>sıkılıyormuş

Evde canı
sıkılıyormuş

​Sabah akşam yapılan uyarılara rağmen hala sahile gidenler var.
Bu geceye dikkat

Bu geceye dikkat

​İstanbul dahil 4 ili ciddi anlamda etkileyecek.
Tören olmasa da gitti

Tören olmasa da gitti

​MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında dua etti.
Ateşle oynuyorlar!

Ateşle oynuyorlar!

​Dünya durdu, onlar maçlara devam ediyor.
ABD'de<br>'sıkışıklık endeksi'

ABD'de
'sıkışıklık endeksi'

​İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızı hesaplanabilir.
60 bini aştı

60 bini aştı

​Korkunç koronavirüs bilançosunda çarpıcı Çin detayı.
Odalara<br>yerleştiriliyor

Odalara
yerleştiriliyor

​3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de
Yüzde 41 azaldı

Yüzde 41 azaldı

​Koronavirüsten sonra merak ediliyordu, resmen açıklandı.
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiye'den<br>müthiş cevap

Türkiye'den
müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Yunan'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Kira almayacaklar

Kira almayacaklar

​Kapalı olan işletmeler için harekete geçtiler.
Salgın biterse<br>kimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.
Teklif aldım

Teklif aldım

​Fenerbahçe'nin istediği deneyimli hocadan itiraf.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.