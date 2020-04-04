Dünya Senegaldeki sahte doktor FETÖ okulu mezunu çıktı
AFRİKA

Senegal'deki sahte doktor FETÖ okulu mezunu çıktı

Senegal'deki sahte doktor FETÖ okulu mezunu çıktı

Senegal’in başkenti Dakar'da "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yaptığını" iddia eden sahte doktorun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun mezunu olduğu ortaya çıktı. Kapatılan Yavuz Selim Koleji mezunu sahte doktorun, her bir Kovid-19 testi karşılığında 100 bin CFA frangı (bin 150 lira) ücret tahsil ettiği belirlendi.

Haber Merkezi AA
Ahmadou Samba 30 Mart'ta tutuklandı.
Ahmadou Samba 30 Mart'ta tutuklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 30 Mart'ta tutuklanan Ahmadou Samba, polise verdiği ifadede, doktor olduğuna dair tüm belgelerin sahte olduğunu, yalan söylediğini belirtti.

"Yavuz Selim Koleji'inden mezun olduktan sonra tıp eğitimine başladım ama bitiremedim." ifadesini kullanan Samba, sahte diplomalarını bir arkadaşının yaptığını anlattı.

  • Sahte doktorun yaptığı her bir Kovid-19 testi karşılığında 100 bin CFA frangı (bin 150 Türk Lirası) ücret tahsil ettiği öğrenildi.

Haber sitelerinde yer alan fotoğraflarda, FETÖ'ye ait kapatılan Samanyolu televizyonunun sahte doktor Samba'dan uzman görüşü aldığı görülüyor.

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Ülkede şimdiye kadar 207 Kovid-19 vakası görüldü

Bu arada, Senegal Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son 24 saatte yapılan 153 testten 12'sinin pozitif çıktığı, 7'sinin yurt dışından geldiği, 5'inin izlenen temaslar olduğu belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha iyileştiği bildirildi.

Ülkede hastalığın ilk görüldüğü 2 Mart'tan bugüne 207 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunlardan 66'sı sağlığına kavuşurken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye tahliye edildi. 138 vakanın tedavisi sürüyor.

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