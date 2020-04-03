Gündem O hakim FETÖcüyle ne konuştu ByLock kullanıcısı 842 kişiyle de irtibattaymış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

O hakim FETÖ’cüyle ne konuştu: ByLock kullanıcısı 842 kişiyle de irtibattaymış

Gezi’nin organizatörü Osman Kavala ve eylemciler hakkında verdiği beraat kararı nedeniyle eleştirilerin odağına oturan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Mehmet Galip Perk’in ilginç bağlantıları ortaya çıktı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Osman Kavala
Osman Kavala

İki ayrı cep telefonu üzerinden, hakkında FETÖ ile ilgili işlem yapılmış 200’ü aşkın kişiyle irtibat kurduğu belirlenen Perk’in, temas halinde olduğu bir isim dikkat çekiyor. Bu isim, FETÖ’nün Türkmenistan yapılanmasında yöneticilik yaptığı tespit edilen avukat Selim Yılmaz. ‘Terörün finansmanı’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamalarıyla tutuklanan Yılmaz’ın, mahkeme başkanı Galip Perk ile 1 saat 12 dakika görüştüğü ve 3 adet kısa mesajla da iletişim kurduğu belirlendi. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde aynı sınıfta okuyan Perk ile Yılmaz’ın temas trafiğinin örgütsel bağlamda olup olmadığı mercek altına alındı. Bir tanığın ifadesiyle 2013 yılında “Cemaatin gücü benimdir. Ben yetkiliyim. Avrupa ve Rusya’da yapamayacağımız şey yoktur. İpten adam alırız. İpe adam göndeririz” diyen avukat Selim Yılmaz, ByLock kullanıcısı 842 kişiyle de irtibattaydı. Hakimler Savcılar Kurulu, hakim Galip Perk ile Selim Yılmaz’ın birlikte çekildiği fotoğrafları da soruşturma dosyasına ekledi.

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