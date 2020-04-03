Dünya Şeytanın bile aklına gelmeyecek hainlik Sahte belgeyle sağlık çalışanlarından yardım tuzağı
KORONAVİRÜS

Şeytanın bile aklına gelmeyecek hainlik: Sahte belgeyle sağlık çalışanlarından yardım tuzağı

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığındaki personel maaşlarının kesileceğine dair sahte evrak düzenleyen FETÖ, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasını baltalamak benzer bir ihanete imza attı. Koronavirüs ile mücadelede en ön safta savaş veren sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu da bozmayı amaçlayan ihanet şebekesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı sahte genelge hazırladı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş görüntüsü verilen belge ile 'sağlık çalışanlarına zorunlu bağış yaptırılıyor' yalanı ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı adına oluşturulan sahte belge.
Sağlık Bakanlığı adına oluşturulan sahte belge.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı.

Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
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Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan kampanyada vatandaşlar belirlenen hesaplara bağışta bulunuyor.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maaşını kampanyaya bağışlarken kabine üyeleri de değişen rakamlarda bağışta bulundu. Kamu ve özel sektörden ciddi bağışların yapıldığı kampanyada rakam 1 milyar TL'ye yaklaştı.

Provokasyon için düğmeye basıldı

FETÖ'nün sosyal medya trollerinin yoğunlukla yer aldığı provokatörler, süreci sabote etmek için harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı adına oluşturulan sahte belge.

Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş görüntüsü verilen belge üzerinden, 'Sağlık çalışanlarına zorunlu bağış yaptırılıyor' yalanı ortaya atıldı.

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Olayın aslı kısa sürede ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, söz konusu belgenin gerçek olmadığını açıklayarak hiçbir çalışana bu yönde bir çağrı yapılmadığını net bir şekilde duyurdu.

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