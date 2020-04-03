Şeytanın bile aklına gelmeyecek hainlik: Sahte belgeyle sağlık çalışanlarından yardım tuzağı Daha önce Milli Eğitim Bakanlığındaki personel maaşlarının kesileceğine dair sahte evrak düzenleyen FETÖ, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasını baltalamak benzer bir ihanete imza attı. Koronavirüs ile mücadelede en ön safta savaş veren sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu da bozmayı amaçlayan ihanet şebekesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı sahte genelge hazırladı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş görüntüsü verilen belge ile 'sağlık çalışanlarına zorunlu bağış yaptırılıyor' yalanı ortaya atıldı.



Haber Merkezi 03 Nisan 2020, 15:04 Son Güncelleme: 03 Nisan 2020, 16:38 Yeni Şafak