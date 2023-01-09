Dünya Bloomberg Türkiyenin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayımladı Ankaranın dünyaya etkisi Erdoğanın başarısı
AMERİKA

Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayımladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir haber yayımladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerine dikkat çekti. Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bloomberg Türkiyenin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayımladı: Ankaranın dünyaya etkisi Erdoğanın başarısı
Bloomberg gazetesi, Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin bir analiz haber yayınladı.

ABD merkezli Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir analiz haber yayımladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki temaslarına dikkat çekti.

"BATILI LİDERLER GERGİN"

Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadelerine yer verildi.

"ANKARA'NIN DÜNYA MESELELERİNE ETKİSİ ERDOĞAN'IN BAŞARISI"

Bloomberg'in '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla yayınladığı analiz haberin öne çıkan başlıkları şu şekilde oldu:

Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda olduğu dönemde elde ettiği başarıların bir kanıtı.

Batılı liderler Erdoğan'ın arkasını görmekten memnun olacaklar. Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir söylem savurdu. Ankara'nın Washington ile ilişkileri, üst düzey Türk yetkililerin ABD'yi rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemekle ve terörist gruplarla suç ortaklığı yapmakla suçladığı noktaya kadar gerginleşti.

"RAKAMLAR ERDOĞAN'IN RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Erdoğan'ın hâlâ güçlü olan rakamları, özellikle ekonomi baharda toparlanma belirtileri gösterirse, her türlü rakibi geride bırakabileceğini gösteriyor.

Bu taktikler Erdoğan'ın daha önce seçimleri kazanmasına yardımcı oldu. Yine olabilirler. Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak.

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Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı
Dünya

Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir haber yayınladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerine dikkat çekti. Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

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