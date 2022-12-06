Alman Bild Gazetesi'nden Türkiye'nin Ukrayna diplomasisine övgü: Erdoğan 400 milyon insanı ölümden kurtardı

Alman Bild Gazetesi, tahıl krizinin çözümüyle dünyaya rahat bir nefes aldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri ile ilgili olarak bir analiz yayınladı.

KRİZİN ARDINDAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Rus donanmasının Ukrayna limanlarını altı ay bloke ettiğini, bu sebeple tahıl ihraç edilemediğini hatırlatan gazete, krizin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini vurguladı.

"ERDOĞAN'IN İZNİ OLMADAN HİÇBİR RUS GEMİSİ GEÇEMEZ"

Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan, bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi hareket etti"

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