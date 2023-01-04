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POLİTİKA

Pakistan Senatosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi: Tek başına küresel bir felaketin önüne geçti

Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdi. Pakistan Senatosu Başkanı Muhammad Sadiq Sanjrani'nin imzasının bulunduğu başvuru mektubunda, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl krizindeki temasları vurgulandı. Mektupta, "Erdoğan, yorulmak bilmeyen çabaları, her iki tarafa zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketin önüne geçti." ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Senatosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdi: Tek başına küresel bir felaketin önüne geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuruda bulundu.

Pakistan'ın başvurusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Gerekli değerlendirme ve müzakerelerden sonra, Pakistan Senatosu Başkanı olarak, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ve sırasındaki rolü ve çabaları ışığında, ünlü Nobel Barış Ödülü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine adaylığımı tescilledim. Bu savaş hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer parlama noktasına dönüşmüştü. Yorulmak bilmeyen çabaları, her iki tarafa zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketin önüne geçti. Karadeniz Tahıl Girişimi de bölgeyi yıkıcı bir kıtlıktan kurtardı.

"GERÇEK BİR DEVLET ADAMI VE HALK LİDERİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman, sadece ülkesinin değil, bölgenin ve dünyanın refahı için çabalayan gerçek bir devlet adamı ve halk lideridir. O, yalnızca ülkesi veya bölgesi için değerli liderliğini kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda Kutsal Peygamber Muhammed'in (S.A.V) mesajını ve tüm insanlık için barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami öğretilerle ilgili mitleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya devam ediyor ve tüm insanların eşit haklarını savunuyor.

Bu nedenle, onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiş olmak bana büyük bir memnuniyet veriyor ve onun istisnai ve eşsiz çabaları ışığında gereken ilgiyi göstereceğinizi umuyorum."

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP DUYURMUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı. Şentop, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." açıklamasında bulunmuştu.

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