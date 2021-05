BM Genel Sekreteri işgalci İsrail'e karşı bale izlerken tweet atmakla yetindi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 109'a yükseldi. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. İsrail güçleri sivil halka bomba yağdırırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bale seyredip sosyal medya hesabından İsrail'e itidal çağrısında bulundu. La Bayadère ( Tapınak Dansçısı) bale gösterisini izlerken Filistin ile ilgili attığı tweet tepkilere neden oldu. Bayrama saygı duyduğunu belirten Guterres, İsrail'in saldırılarının derhal durmasının önemine dikkat çekerek saldırıların sadece radikalleşmeleri öne çıkardığını iddia etti.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. REKLAM May 13, 2021





OYNAT 00:44 İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

DÜNYA İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu