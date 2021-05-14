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Dünya BM Genel Sekreteri işgalci İsraile karşı bale izlerken tweet atmakla yetindi
ASYA

BM Genel Sekreteri işgalci İsrail'e karşı bale izlerken tweet atmakla yetindi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail güçlerinin Filistine bomba yağdırdığı sırada bale seyrederken sosyal medya hesabından İsrail'e itidal çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Genel Sekreteri işgalci İsraile karşı bale izlerken tweet atmakla yetindi
BM Genel Sekreteri Guterres, La Bayadère Balesi'ni izlerken.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 109'a yükseldi. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. İsrail güçleri sivil halka bomba yağdırırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bale seyredip sosyal medya hesabından İsrail'e itidal çağrısında bulundu. La Bayadère ( Tapınak Dansçısı) bale gösterisini izlerken Filistin ile ilgili attığı tweet tepkilere neden oldu. Bayrama saygı duyduğunu belirten Guterres, İsrail'in saldırılarının derhal durmasının önemine dikkat çekerek saldırıların sadece radikalleşmeleri öne çıkardığını iddia etti.


İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında
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İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

  • Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
  • İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
  • Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
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İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu

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