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Dünya İşgalci İsrail Gazze Şeridini kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombaladı

İşgalci İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü. Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberleri: İsrail Gazzeyi bombalıyor
Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattı
DÜNYA
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattı
  • Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü. Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

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Kara operasyonu başlattıklarını duyurmuşlardı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

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