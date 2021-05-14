İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırılar sonrası 6 Filistinli daha şehit oldu. Şehit sayısı 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109'a, yaralı sayısı da 621'e çıktı.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2021, 02:05 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2021, 02:17 AA