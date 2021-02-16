Dünya BM Libya Özel Temsilcisi Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü Komşu ülkelerin katkısı çözüm için önemli
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BM Libya Özel Temsilcisi Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü: Komşu ülkelerin katkısı çözüm için önemli

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile yaptığı görüşmede, Libya'da bir siyasi çözüm için "komşu ülkelerin katkısının önemli olduğunu" söyledi. Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, göreve başlamasının ardından Tunus'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Kubis'in, "Tunus dahil Libya'ya komşu ülkelerin kaygılarını anladığını, Libya'ya ve bölgeye kalıcı istikrar getirecek kalıcı bir siyasi çözüme bir an önce ulaşmak için komşu ülkelerin katkısının önemini vurguladığı" aktarıldı.

Haber Merkezi AA
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cerendi, Tunus'u ziyaret eden Kubis ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

"Komşu ülkelerin katkısı önemli"

  • Açıklamada, göreve başlamasının ardından Tunus'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Kubis'in, "Tunus dahil Libya'ya komşu ülkelerin kaygılarını anladığını, Libya'ya ve bölgeye kalıcı istikrar getirecek kalıcı bir siyasi çözüme bir an önce ulaşmak için komşu ülkelerin katkısının önemini vurguladığı" aktarıldı.

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İstişarenin devam etmesi için anlaşıldı

Buna karşın, uluslararası toplumun Libya'daki çözüm çabalarına ülkesinin desteğinin altını çizen Cerendi'nin, iki taraf arasındaki koordinasyon ve istişarenin devam etmesi yönünde Kubis ile anlaştığı belirtildi. Göreve başlamasının ardından bölgeyi ziyaret eden Kubis, dün Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmüştü.

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  • Said, görüşmede, son varılan siyasi uzlaşıların ardından Libya'nın tarihinde yeni bir eşikte olduğunu ve ülkesinin bu sürecin başarılı olması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Libya’da BM gözetimindeki süreç

Arap Baharı isimli sürecin ardından istikrarsızlıkla boğuşan Libya, son dönemde BM öncülüğünde kalıcı bir ateşkes ve ülkedeki krize siyasi bir çözüm arayışına girdi.

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  • BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5 5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

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