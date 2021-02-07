Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır

Libya'nın 5 Şubat'ta seçilerek göreve gelen geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye konusunda önemli mesajlar verdi. Dibeybe, "dost ve müttefik" Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını, ülke içindeki taraflar arasında barışın tesisi ve karşılaşılan belli başlı sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Libya Başbakanı, yeni hükümetin öncelikleri, ülkede iç barışın tesisi, savaş suçlarının soruşturulması ve yeni dönemde Türkiye-Libya ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

24 ARALIK'A KADAR LİBYA'YI YÖNETECEK

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 1-5 Şubat tarihlerinde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) 74 üyesi tarafından yapılan oylama sonucunda Başbakan seçilen Dibeybe, forum kapsamında 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar Libya'yı yönetecek. Yeni dönemde Ankara ile ilişkilere değinen Dibeybe, iki ülke arasında "dayanışma" olacağı vurgusu yaparak, şöyle konuştu: "Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışmamız olacak. Türkiye, müttefik, dost ve kardeşimizdir, ayrıca Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkanlara sahip. Türkiye bizim gerçek ortağımızdır."

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DÜNYA Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Seçimleri zamanında yapmaya kararlıyız

Bir iş insanı olarak, Türkiye ve Libya arasındaki ticari ilişkileri nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya Dibeybe, şu yanıtı verdi:

DÜNYA Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi

HEDEF, TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK

"Türkiye, sadece Libya'da değil dünyada kendini göstermiş bir ülke. (Savaş döneminde) Libyalıların serbestçe gidebildiği, havaalanını açan, Trablus'taki Büyükelçiliğini açık tutan tek ülke Türkiye'ydi. Türkiye ve Libya halkı arasında ekonomik alanda büyük bir dayanışma olacağına inanıyorum. Bu dayanışmayı geliştirmeyi ve ticaret hacmini arttırarak en yüksek seviyelere çıkarmayı umuyorum."

"ÖNEMLİ BİR KARAR ALDILAR"

İsviçre'den dün dönen LSDF üyelerini başkent Trablus'un Mitiga Havaalanı'nda karşılayan Dibeybe, BM öncülüğündeki forumun seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun üyeleri, Libya'nın her yerinden katılımla oluşturuldu. Bu yüzden Libya'nın tüm coğrafyası, kabileleri ve kesimlerinin temsilcisidir. Libya'nın ve Libya halkının yararına olacak şekilde, barışçıl, demokratik ve özgür bir değişiklik için önemli bir karar aldılar. Tüm dünya da bu karara görsel ve işitsel kanallarla tanıklık etti. Biz de onları onurlandırmak amacıyla karşıladık."

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ABDÜLHAMİD DİBEYVE KİMDİR?

Libya'da devrimin kalesi olarak kabul edilen Misrata kentinde 1958'de dünyaya gelen Dibeybe'nin ülkenin batısındaki aşiretlerin desteğine sahip olduğu belirtiliyor. Yıllardır süren savaş ve siyasi krizlerin gündemi işgal ettiği Libya'da, Başbakan seçildiği sürece kadar kamuoyu tarafından tanınmayan Dibeybe, daha çok nüfuzlu bir iş insanı olarak biliniyordu. Libya'nın en büyük inşaat firmalarından biri sayılan Libya Yatırım ve Kalkınma Şirketi'ne (LIDCO) 2006'dan bugüne liderlik eden Dibeybe, ülkenin önde gelen futbol kulübü Etihad'ın da başkanlığını yapıyor.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kanada'da mühendislik alanında tamamlayan Dibeybe için, yakınları "Mühendis" lakabını da kullanıyor. Libya Başbakanının çocuklarının Kanada vatandaşlığının bulunduğu ifade ediliyor.