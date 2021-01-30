BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.

Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapılacak oylamayla belirlenecek.

Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor: