Dünya BM Libya Destek Misyonu, Libyanın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı
AFRİKA

BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici birlik hükümetinin yönetimine aday olan isimlerin listesini açıkladı. Seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat'ta Cenevre’de yapılacak oylamayla belirlenecek

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.

Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapılacak oylamayla belirlenecek.

'Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin çok ciddi katkısı bulunuyor'
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor' şeklinde konuştu.


Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor:

  • 1. Idris Süleyman Ahmed el-Kaid
  • 2. Usame Cuveyli
  • 3. Esad Muhammed Zhayyo
  • 4. Halid el-Saih
  • 5. Halid Ammar el-Mişri
  • 6. Selame Ibrahim el-Guveyyil
  • 7. Süleyman Avad
  • 8. El-Şerif el-Vafi
  • 9. Selahaddin en-Nemruş
  • 10. Tarık Abdullah el-Aştar
  • 11. Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi
  • 12. Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani
  • 13. Abdullah Hüseyin el-Lafi
  • 14. Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr
  • 15. Akile Salih
  • 16. Ali Ebu el-Hucub
  • 17. Ali Mahmud Buhayrallah
  • 18. Ömar Mehdi Ebuşrida
  • 19. Mecide Vefti
  • 20. Muhammed el-Kammudi el-Hafi
  • 21. Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi
  • 22. Muhamad Menfi
  • 23. Mustafa Abdülhamid Dallaf
  • 24. Musa el-Koni
  • Başbakanlığa aday olanlar da Arapça alfabetik sırayla şöyle:
  • 1. Amal Carray
  • 2. Ahmed Ömer Ahmed Muaytik
  • 3. Usame el-Seyd
  • 4. İman Kişir
  • 5. Cemal Ebubekir Ümran Ebugureyn
  • 6. El-Hermeyn Muhammed el-Hermeyn
  • 7. Halid Muhammed Abdullah Guveyl
  • 8. Dau Abdullah Ebu Duveyha
  • 9. Atıf Milud el-Hasiya
  • 10. Abdulhamid Muhammed Dibeybe
  • 11. Abdurrahim Muhtar el-Muntasır
  • 12. Abdurrezzak Ahmed Abdulkadir
  • 13. Osman Abdulcelil Muhammed
  • 14. Fethullah Hüseyin Abdulkerim Muhammed
  • 15. Fethi Ali Abdusselam Başağa
  • 16. Fadıl el-Emin
  • 17. Muhammed el-Ensari
  • 18. Muhammed Abdullatif el-Muntasır
  • 19. Muhammed Muin Mansur el-Kikhiya
  • 20. Muftah Hamadi
  • 21. Hişam Abdullah Ebu Şuveykat
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