BM'den Gazze'deki kitlesel göçün yayılmasını önlemek için 'acil ateşkes' çağrısı

ABD yönetimi, Gazze'de katliamın devam etmesi için 45 bin tank mermisini acilen İsrail'e ulaştırma telaşına düştü. Biden, Kongre'yi devre dışı bırakmak için 'acil durum yetkisini kullanarak' ilk parti mermilerin gönderilmesine onay verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin siyonistlere olan desteğine dikkat çekerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "İşte dün ne oldu? Sadece Amerika'nın ret oyuyla ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz, aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil” dedi.