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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı

İşgalci İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı belirtildi.

14:35 - 10/12/2023 Pazar
AA
İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.

İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.

Halihazırda, yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin kişinin bulunduğu tahmin edilen Han Yunus, nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en kalabalık şehri haline gelmiş durumda.

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Gazze kasapları katliam için yeni sipariş verdi: 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil'

ABD yönetimi, Gazze'de katliamın devam etmesi için 45 bin tank mermisini acilen İsrail'e ulaştırma telaşına düştü. Biden, Kongre'yi devre dışı bırakmak için 'acil durum yetkisini kullanarak' ilk parti mermilerin gönderilmesine onay verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin siyonistlere olan desteğine dikkat çekerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "İşte dün ne oldu? Sadece Amerika'nın ret oyuyla ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz, aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil” dedi.


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#Han Yunus
#israil
#Refah
#su boru hatları
1 saat önce
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