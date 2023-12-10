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İşgalci İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail, geceden bu yana havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına saldırılarını sürdürüyor. İşgalcilerin, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

13:29 - 10/12/2023 Pazar
AA
İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonrası hastaneye çoğu çocuk ve kadın 7 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı getirildi.
İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonrası hastaneye çoğu çocuk ve kadın 7 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı getirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Veşah ailesinin yaşadığı bir evi bombaladı. Saldırı, evin tamamen yıkılmasına ve çevredeki evlerin ağır hasar görmesine neden oldu.

Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, yıkılan binanın enkazında çok kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışması başlattı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonrası hastaneye çoğu çocuk ve kadın 7 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı getirildi.

İsrail ordusu geceden bu yana havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı, Han Yunus ve Şucaiyye mahalleleri başta olmak üzere birçok noktaya saldırılar düzenlemeye devam ediyor.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
8 dakika önce
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